Рибари се състезаваха на язовир „Прогрес“

НЧ „Марица – 2008“ организира поредното си събитие. На язовир „Прогрес“ край с. Горски извор се проведе „Рибарска среща Райново 2026“ . В рамките на инициативата се проведе турнир по риболов.

Победата бе за екипа на Теодор Панев и Марин Галинов, чийто улов бе с общо тегло от 74.300 кг. Втори с улов от 24.700 кг. се наредиха Здравко Зарков и Димитър Марчев. Третата позиция бе за отбора на доц. Георги Желязков от Тракийския университет в Стара Загора. Тимът бе улов от 19.210 кг.

Най-голямата уловена риба бе шаран с тегло 8.500 кг. Тя бе хваната от доцент Георги Желязков от Катедра „Рибарство и аквакултури“ в Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Най-млад участник стана 8-годишният Янко Младенов.

„Благодарим на любезните домакини от язовир „Прогрес“, на всички участници и специално на кмета на село Горски извор г-н Ангел Георгиев за оказаното уважение към форума и всички риболовци“, заявиха от читалището в село Райново.

„Щастливи сме, че продължаваме съвместната дейност с Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора в лицето на новосформирания клуб по риболов към катедра „Рибарство и аквакултури“, допълниха от НЧ „Марица – 2008“.