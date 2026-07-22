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Откриха 2200 безакцизни цигари и 114 стоки менте в автобус на АМ „Марица“

Безакцизни цигари и артикули със знаци на защитени търговски марки са иззети при проверка на автобус на автомагистрала „Марица“ в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена вчера около 12:30 часа на километър 106 в посока автомагистрала „Тракия“. Автобус „Мерцедес“, управляван от 61-годишен турски гражданин, е върнат за щателна митническа проверка. При нея са открити 2200 къса цигари без бандерол и 114 артикула с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателя.

По случая е съставен акт. 

Източник: Haskovo.NET

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