Откриха 2200 безакцизни цигари и 114 стоки менте в автобус на АМ „Марица“

Безакцизни цигари и артикули със знаци на защитени търговски марки са иззети при проверка на автобус на автомагистрала „Марица“ в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена вчера около 12:30 часа на километър 106 в посока автомагистрала „Тракия“. Автобус „Мерцедес“, управляван от 61-годишен турски гражданин, е върнат за щателна митническа проверка. При нея са открити 2200 къса цигари без бандерол и 114 артикула с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателя.

По случая е съставен акт.