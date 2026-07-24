Историческо богатство: Наследниците на Димана Данева дариха лични вещи и архиви на музея в Харманли

Нови ценни експонати постъпиха във фонда на Историческия музей в Харманли. Роднини на поетесата Димана Данева дариха нейни лични вещи, документи и архиви, които ще бъдат съхранявани в родния ѝ град.

Сред дарението са мастилницата, използвана от поетесата, нейни дневници, студентската ѝ карта от Софийския университет, личната ѝ карта, лични и семейни снимки, два нейни портрета, семеен портрет и множество архивни документи, разказващи за живота и творческия ѝ път.

Дарението е направено от нейни родственици – Магдалина Николова, Радка Китова, д-р Симеонка Димулска и Минка Бобчева.

От Историческия музей в Харманли благодариха на дарителите за родолюбивия жест и за доверието ценните реликви да останат съхранени именно в родния град на Димана Данева.