Събраха необходимите средства за ремонт на храм "Св. Неделя" в Мандра

Събрана е сумата за ремонта на покрива на църквата "Св. Неделя" в хасковското село Мандра. Това съобщават организаторите на благотворителната кампания в социалните мрежи. Акцията за спасяването на 150-годишния храм започна пред декември, 2025-та година. Необходимата сума за ремонтните дейности, по груби сметки, възлизаше на 26 000 евро.

"От сърце благодарим на всеки дарител – на мандралии, на приятелите на селото, на хората от близо и далеч, на познати и непознати, които откликнаха на нашия призив! Всяко дарение, независимо от размера му, беше израз на съпричастност и грижа към нашия храм.", посочват организаторите на кампанията.

Следващата седмица ремонтните дейности започват, съобщават организаторите. Дейностите ще се извършват от фирма, специализирана в строителството на православни храмове и с богат опит в работата по църковни обекти в цяла Южна България.

Макар че основната цел е постигната, кампанията остава отворена, а дарителската сметка продължава да бъде активна. Желанието на хората е, със събраните допълнително средства, да успеят да направят още подобрения - да укрепят оградата на църковния двор и да поставят нова входна врата, за да стане храмът още по-достоен и приветлив.

"Покривът ще бъде поправен не само с нови керемиди и нов дървен материал, а с добротата на стотици сърца, които повярваха, че храмът ни заслужава бъдеще!", посочват жителите на село Мандра.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

Име: СВЕТА НЕДЕЛЯ

IBAN: BG93UBBS80021090014550

Банка: ОББ

Основание: Дарение за ремонт на църквата в с. Мандра