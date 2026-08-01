От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Събраха необходимите средства за ремонт на храм "Св. Неделя" в Мандра

 
 
Събрана е сумата  за ремонта на покрива на църквата "Св. Неделя" в хасковското село Мандра. Това съобщават организаторите на благотворителната кампания в социалните мрежи. Акцията за спасяването на 150-годишния храм започна пред декември, 2025-та година. Необходимата сума за ремонтните дейности, по груби сметки, възлизаше на 26 000 евро. 
"От сърце благодарим на всеки дарител – на мандралии, на приятелите на селото, на хората от близо и далеч, на познати и непознати, които откликнаха на нашия призив! Всяко дарение, независимо от размера му, беше израз на съпричастност и грижа към нашия храм.", посочват организаторите на кампанията. 
 Следващата седмица ремонтните дейности започват, съобщават организаторите. Дейностите ще се  извършват от фирма, специализирана в строителството на православни храмове и с богат опит в работата по църковни обекти в цяла Южна България.
 Макар че основната  цел е постигната, кампанията остава отворена, а дарителската сметка продължава да бъде активна. Желанието на хората е, със събраните допълнително средства, да успеят да направят още подобрения - да укрепят оградата на църковния двор и да поставят нова входна врата, за да стане храмът още по-достоен и приветлив.
"Покривът ще бъде поправен не само с нови керемиди и нов дървен материал, а с добротата на стотици сърца, които повярваха, че храмът ни заслужава бъдеще!", посочват жителите на село Мандра. 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

Име: СВЕТА НЕДЕЛЯ

IBAN: BG93UBBS80021090014550

Банка: ОББ

Основание: Дарение за ремонт на църквата в с. Мандра

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Уникална църква привлича туристи в смолянското село Върбово
Уникална църква привлича туристи в смолянското село Върбово
Куполът на българската църква "Св. Георги" в Одрин заблестя в злато
Куполът на българската църква "Св. Георги" в Одрин заблестя в злато
Митрополит Киприан освети новата църква в село Длъгнево
Митрополит Киприан освети новата църква в село Длъгнево
Стотици дариха за въстановяването на храм над Златоград
Стотици дариха за въстановяването на храм над Златоград
Най-голямата църква в Хасково - „Света Богородица“ ще посрещне Ивановден в пълния си блясък
Най-голямата църква в Хасково - „Света Богородица“ ще посрещне Ивановден в пълния си блясък
Дарителската кампания за пострадалото от пожар семейство в Момчиловци продължава
Дарителската кампания за пострадалото от пожар семейство в Момчиловци продължава
Подновиха строежа на църквата “Св. Иван Рилски” в хасковския кв. “Орфей”
Подновиха строежа на църквата “Св. Иван Рилски” в хасковския кв. “Орфей”
Набират средства за ремонт на храма в село Книжовник
Набират средства за ремонт на храма в село Книжовник
180 години навърши най-старата църква в Първомайско
180 години навърши най-старата църква в Първомайско

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

"Разкрасиха" паркиран джип с бяла боя
"Разкрасиха" паркиран джип с бяла боя
преди 2 часа
Колони от автомобили продължават да се трупат на граничен пункт Капитан Андреево
Колони от автомобили продължават да се трупат на граничен пункт Капитан Андреево
преди 3 часа
Община Хасково започна спешна проверка след сигнал за компрометирана подпорна стена
Община Хасково започна спешна проверка след сигнал за компрометирана подпорна стена
преди 3 часа
Живакът ще скочи до 32 градуса днес
Живакът ще скочи до 32 градуса днес
преди 4 часа
Два пожара избухнаха за ден в Хасковска област
Два пожара избухнаха за ден в Хасковска област
преди 20 часа
Капитанът на ОФК „Хасково“ пропуска последната контрола на тима
Капитанът на ОФК „Хасково“ пропуска последната контрола на тима
преди 21 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – Разбиване на табуто ''бездетен'' - 2 част

Случаен виц

"Разкрасиха" паркиран джип с бяла боя

Да се сдобие човек с вяра, значи да стане десет пъти по-силен. - Гюстав Льобон

Последни обяви

Случайна рецепта

Чушки с яйца и сирене на фурна
Чушки с яйца и сирене на фурна

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.