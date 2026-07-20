Литургия, водосвет и курбан на Илинден за храмовия празник в Поляново

С тържествена света литургия и водосвет за здраве жителите на харманлийското село Поляново отбелязаха храмовия празник на църквата „Свети пророк Илия“.

На празничната служба, отслужена от архимандрит Максим, присъстваха областният управител на Хасково Тодор Иванов, народният представител Надежда Колева, кметът на община Харманли Мария Киркова, председателят на Общинския съвет Ангел Цанков, кметът на село Поляново Мирослав Генев, общински съветници, жители и гости на селото.

След литургията беше отслужен водосвет за здраве и благословение, а по традиция беше раздаден и курбан за здраве на жителите и гостите на селото.

Според православната традиция Свети пророк Илия е покровител на гръмотевиците и светкавиците, закрилник на реколтата и пазител от пожари. Храмът в Поляново носи неговото име вече 167 години, а празникът Илинден се отбелязва в селото още отпреди построяването на църквата. Жителите на селото смятат, че пророк Илия покровителства селото и реколтата им.