Петър Стратиев с три сребърни медала на Държавното първенство по ориентиране с планински велосипеди

Град Хисаря бе домакин на Държавното първенство по Маунтин байк ориентиране. Организатор бе СКО „Пловдив“, а съдействие при провеждането оказаха Българската федерация по спортно ориентиране и Община Хисаря. В рамките на три дни се проведоха стартовете в дисциплините спринт, дълга дистанция и щафети. Участваха над 350 състезатели от 31 клуба. Сред тях имаше и 11 представители на хасковския клуб „Компас 1994“.

Със сребърни медали на спринт и на дълга дистанция се отличи Петър Стратиев. Той се класира на вторите места в двете дисциплини при ветераните над 50 години. В елитните групи за мъже и жени Павел Илиев, Делчо Йорданов, Даяна Попова и Дияна Янева завършиха успешно спринтовата дистанция.

В групите на юношите до 17 години най-добре се представи Димитър Гълъбов. Той записа престижни класирания в индивидуалните стартове. Мартин Кущилов и Богомил Вълчев които завършиха успешно дългата дистанция в групата на 14-годишните момчета.

При щафетите хасковският клуб имаше два отбора – при елитната група за жени и при мъжете ветерани над 50 години. При жените Даяна Попова, Христина Дюлгерова и Дияна Янева достигнаха до седмото място. Николай Стилев, Делчо Йорданов и Петър Стратиев спечелиха сребърните медали при ветераните.