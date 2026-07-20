Засилен трафик заради ремонта на бул. „България“ в Хасково

Движението по бул. „България“ в Хасково бе затруднено към 11:00 часа днес заради започналите ремонтни дейности. Затворено бе платното за движение на автомобили от кръстовището с бул. „Освобождение“ до ул. „Преслав“, където се извършва цялостно преасфалтиране.

На място се образуваха колони от автомобили, а водачите се движат бавно. Поставени са указателни табели, които насочват водачите да използват обходни маршрути.

Ремонтните дейности по бул. „България“ ще продължат занапред, като поетапно ще бъдат затваряни отсечки.

От Общината призоваха шофьорите да се съобразяват с временната организация на движението.