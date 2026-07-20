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Руснака ще чака 13-а присъда в ареста

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    Хасковлията Дмитрий Стоянов, по прякор Руснака, ще остане в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това реши днес съдия Валентина Иванова от Районен съд – Хасково.

    47-годишният мъж бе арестуван на 16 юли 2026 г. Тогава той бе спрян за полицейска проверка в района на рибния ресторант край улица „Стара планина“, при управление на мотоциклет. При проверката у него, пред и в жилището му, са открити три вида наркотици – метамфетамин, екстази и марихуана. Общото им тегло е около 45 грама на стойност 534,35 евро.

    Още тогава от полицията съобщиха, че в хода на контрола хасковлията е изхвърлил на земята плик с 10 грама метамфетамин. Последвали са действия по претърсване на обитаван от него имот на улица „Оборище“ 30, където на междуетажна площадка до жилището е намерен сак с кутийка, съдържаща още 15 грама от същия вид дрога. В апартамента е открита и бутилка с тайник, в която имало поставени две топчета със суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 20 грама и таблетка екстази. Установено е, че хасковлията е шофирал мотоциклета в условия на неправоспособност и е отказал да бъде тестван за употреба на наркотик.

    В тази връзка Руснака днес бе изправен пред съда. Прокурорът Румен Сираков настоя обвиняемият да бъде оставен в ареста. Държавният обвинител изтъкна, че Стоянов има 12 присъди, като много от тях са ефективни. Вече е бил наказван за наркотици.

    Стана ясно, че Руснака е излязъл от затвора през 2021 година. Отделно от настоящото дело Окръжният съд в Хасково му е наложил мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 евро по повдигнато обвинение от 19 юни тази година за държане и разпространение на наркотици.

    В настоящия случай защитникът на обвиняемия – адвокат Тома Найденов, поиска клиентът му да бъде освободен с по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Юристът заяви, че обвиняемият не е осъждан от около 6 години насам и че няма опасност той да се укрие.

    „Съжалявам за всичко, което стана. За това, което съм сбъркал, ще си понеса последствията“, каза Дмитрий Стоянов с искане да бъде освободен от ареста.

    В крайна сметка съдът прие наличието на обосновано предположение, че именно Стоянов е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност и за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

    Съдът счете, че е налице опасност от укриване на обвиняемия с цел осуетяване на наказателното производство, както и опасност от извършване на престъпление, отчитайки обремененото му съдебно минало.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 28.07.2026 г. от 14:00 ч.

    Анета Кутелова

     
    Източник: Haskovo.NET

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