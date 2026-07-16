Постоянен арест за мъжа, задържан с близо 3 кг марихуана в кола

60-годишният Мартин Максимов от свиленградското село Капитан Андреево остава за постоянно в ареста за държане на 2,845 кг марихуана на стойност 29 092,51 евро. Това реши днес съдия Филип Филипов от Окръжен съд – Хасково.

Мъжът, родом от Крумовград, е арестуван на 12.07.2026 г. в Свиленград. Той управлявал лек автомобил „Тойота Корола“, в багажника на която са открити 4 пакета с наркотик.

Прокурорът по делото Николай Трендафилов пледира обвиняемият да остане в ареста, като сред мотивите му беше, че има опасност той да се укрие. Изтъкна, че преи време е бил осъден на 6 години затвор за контрабанда на хероин, но през 2024 г. е бил реабилитиран.

Защитникът на обвиняемия – адвокат Недялко Паталов поиска клиентът му да бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение – домашен арест, която според него също би изпълнила целите на закона. Юристът добави, че Максимов е трудово ангажиран, с установена по делото самоличност и адрес на местоживеене, като няма опасност от укриване.

Магистратът прецени, че най-адекватната мярка е „задържане под стража“. От разпита на двама свидетели, се установява, че се касае за трансгранична престъпна дейност, свързана с трафик на високорискови наркотични вещества, в която обвиняемият е участвал, наред с други неустановени към момента лица.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд на 23 юли от 10:30 часа.

За престъплението е предвидено наказание от 2 до 8 години затвор.

