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Двама са задържани с метамфетамин и марихуана

Двама са задържани през денонощието с наркотик в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В РУ Димитровград е бил 29-годишен от Момчилград, проверен от криминалистите на улица „Беласица“. В познайника на полицията е открит плик с кристал с тегло 2 грама, реагиращ при полеви наркотест на метамфетамин.

В ареста на управлението в Харманли е пренощувал мъж на 29 г. от село Бисер. Извършен му е обиск на улица „Стадионска“ в града, при който е намерен грам суха зелена листна маса – марихуана.

Мярката на задържане и на двамата е за срок до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

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