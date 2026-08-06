Задържаха 44-годишен с оксикодон и лаборатория за наркотици

44-годишен е задържан за наркотици в Ивайловград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера около 19 часа криминалисти са извършили проверка на „Ауди“, движещо се по второкласен път в района на града. Мъжът е пътувал в колата, управлявана от 42-годишен. В хода на контрола, пътникът предал на служителите плик с прахообразно зеленикаво вещество с тегло 14 грама, реагиращо при полеви наркотест на оксикодон.

Последвало е претърсване в жилището на двамата братя в града, където са намерени електронна везна с остатъци от суха зелена листна маса, топче от същата тревистна маса, пакет с бяло кристално вещество, 2 туби с надписи азотна и солна кисeлина, буркан със зеленикава течност – 1 литър.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.