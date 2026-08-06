Безводие в части от Хасково, Свиленград и села от областта

Екипи на ВиК работят по отстраняване на две аварии на главни водопроводи в Хасково, съобщиха от водното дружество. Повредите са причина за нарушено водоподаване в части от кварталите „Любен Каравелов“, „Кенана“, „Куба-1“, „Дружба-1“, „Тракийски“, „Овчарски“, „Македонски“ „Република“.

В Свиленград се отстранява авария в района на улиците „Елин Пелин“ и „Максим Горки“, временно за кратко е прекъснато водоподаването в района.

Отстранява се авария в Меричлери.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към или в селата Пясъчево, Свирково, Троян, Мандра, Долно Ботево, Скобелево, Преславец, Българин, където частично е прекъснато водоподаването.