От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Безводие в части от Хасково, Свиленград и села от областта

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Екипи на ВиК работят по отстраняване на две аварии на главни водопроводи в Хасково, съобщиха от водното дружество. Повредите са причина за нарушено водоподаване в части от кварталите „Любен Каравелов“, „Кенана“, „Куба-1“, „Дружба-1“, „Тракийски“, „Овчарски“, „Македонски“ „Република“.

    В Свиленград се отстранява авария в района на улиците „Елин Пелин“ и „Максим Горки“, временно за кратко е прекъснато водоподаването в района.

    Отстранява се авария в Меричлери.

    Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към или в селата Пясъчево, Свирково, Троян, Мандра, Долно Ботево, Скобелево, Преславец, Българин, където частично е прекъснато водоподаването.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Тополовград запазва маломерните паралелки в училищата в Синапово и Хлябово
    Тополовград запазва маломерните паралелки в училищата в Синапово и Хлябово
    преди 24 минути
    Задържаха 44-годишен с оксикодон и лаборатория за наркотици
    Задържаха 44-годишен с оксикодон и лаборатория за наркотици
    преди 1 час
    Трима футболисти са под въпрос за първия мач на ОФК „Хасково“ през новата кампания
    Трима футболисти са под въпрос за първия мач на ОФК „Хасково“ през новата кампания
    преди 1 час
    Областният управител: Нямам правомощия да защитавам директор на МБАЛ – Хасково с изтекъл мандат
    Областният управител: Нямам правомощия да защитавам директор на МБАЛ – Хасково с изтекъл мандат
    преди 16 часа
    Умният избор за семейния бюджет: Как да пазаруваме практично и изгодно през август
    Умният избор за семейния бюджет: Как да пазаруваме практично и изгодно през август
    преди 22 часа
    Икономическа полиция и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско
    Икономическа полиция и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско
    преди 23 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    Случаен виц

    Задържаха 44-годишен с оксикодон и лаборатория за наркотици

    Истината е не да ходиш по водата или да летиш по въздуха, а да стъпваш здраво на земята. - Китайскa пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Паламуд на фурна
    Паламуд на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.