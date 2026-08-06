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Тополовград запазва маломерните паралелки в училищата в Синапово и Хлябово

Общинският съвет в Тополовград даде съгласие за запазване на маломерните паралелки в ОУ „Христо Ботев“ в село Синапово и в училището в село Хлябово през учебната 2026/2027 година.

С решението си местният парламент одобри предложението на Община Тополовград да осигури необходимото дофинансиране, което ще позволи на учениците да продължат обучението си в своите населени места, въпреки по-малкия брой деца в паралелките.

Съгласно действащата нормативна уредба паралелки с по-малко от десет ученици могат да бъдат сформирани след разрешение от началника на Регионалното управление на образованието и при осигурено допълнително финансиране от общината.

През новата учебна година в ОУ „Христо Ботев“ в село Синапово ще бъдат сформирани самостоятелни и слети маломерни паралелки, като необходимите средства ще бъдат осигурени от бюджета на общината.

Финансова подкрепа ще бъде предоставена и за училището в село Хлябово, където също ще бъдат запазени маломерните паралелки.

„Запазването на училищата в селата е важна стъпка за съхраняване на живота и бъдещето на малките населени места в общината“, коментира заместник-кметът на Община Тополовград Красимира Атанасова.

От общината подчертават, че с решението си за пореден път показват ангажираност към образованието в малките населени места и към възможността децата да учат близо до своите семейства.

Източник: Haskovo.NET

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