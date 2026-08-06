Фестивал „На Хармана“ превръща посетителите в участници – традициите оживяват

Фестивалът „На Хармана“ в Харманли тази година ще превърне посетителите от зрители в участници.

Организаторите подготвят преживяване, в което гостите ще могат да се включат в традиционни дейности – да месят хляб, да научат стари занаяти, да опитат автентични вкусове и да чуят разкази от хората, които съхраняват обичаите не само като част от историята, а като начин на живот.

Организаторите подготвят още повече демонстрации, срещи с майстори, работилници и интерактивни инициативи, които ще направят гостите част от фестивалната атмосфера.

„На много места традициите се показват. На „На Хармана“ те оживяват“, споделят организаторите.

Идеята на фестивала е всеки посетител да не остане само зрител, а да се докосне лично до обичаите и наследството, които се предават през поколенията.

„Тук не гледаш традициите. Тук ги преживяваш“, е посланието на тазгодишното издание на фестивал „На Хармана“.