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В Световния ден на динята: Световен шампион по силов трибой отчете ръст в продажбите на пазара в Хасково

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    На 3 август отбелязваме Световния ден на динята. По този повод Зеленчуковият пазар в Хасково се изпълни с купувачи, които масово купуваха от любимите „карпузи“ и „любеници“, както и от ароматните пъпеши – „кауни“.

    Цените на дините днес бяха между 35 и 45 евроцента за килограм, а пъпешите се продаваха най-често между 80 цента и 1 евро за килограм, или по 1 евро за брой на някои сергии. Търговците споделят, че най-бързо се изчерпват най-големите дини, а интересът към продукцията е в своя пик.

    Сред най-атрактивните производители на пазара бе хасковлията Иван Георгиев, който от две години лично продава продукцията от семейното стопанство край хасковския квартал „Болярово“. Иван споделя с усмивка, че семейството му отглежда плодове и зеленчуци от цял живот, а боляровските дини традиционно се славят като най-сладките в района. Освен с усърдна работа на нивата, Иван е известен и със спортните си постижения – той е роден спортист и световен шампион по силов трибой. В духа на празника той демонстрира отличната си форма, като позира за снимки с две големи дини в ръце, пресъздавайки движение, наподобяващо вдигане на тежести и щанга от лег – една от трите основни дисциплини в неговия спорт.

    Търговците и купувачите на Зеленчуковия пазар си размениха много усмивки и пожелания за прохладно лято, като си обещаха да отбележат празника с добре охладени резенчета от традиционните за Хасково карпузи и кауни.

    Анета Кутелова

     
    Източник: Haskovo.NET

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