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Хасковлии вече могат да активират еЗдраве на пешеходната зона

РЗОК-Хасково се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве, организирана от НЗОК, Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД.

Със съдействието на Община Хасково е разкрит изнесен пункт на пешеходната зона до сградата на Общинска администрация. Там гражданите ще могат да получат съдействие за сдвояване на мобилните си устройства с електронното си здравно досие и активиране на приложението.

Пунктът ще работи през работните дни през месец август от 10:30 до 14:00 часа и от 16:30 до 18:00 часа.

Услугата е достъпна за всички пълнолетни граждани, независимо дали към момента са здравноосигурени или не.

Чрез приложението еЗдраве потребителите могат да следят информация за извършени медицински услуги, назначена терапия, резултати от изследвания, издадени направления, както и да проследяват преписки, свързани с ТЕЛК.

От РЗОК-Хасково посочват, че приложението дава възможност и за граждански контрол при установяване на нередности в отчетената медицинска дейност.

РЗОК-Хасково приема и заявки от работодатели от цялата област за посещения на място и активиране на приложението за техните служители. Услугата се предоставя и в регионалните офиси в Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград и Ивайловград.

Източник: Haskovo.NET

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