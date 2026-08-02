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Хасково отбеляза 123 години от избухване на Илинденско- Преображенското въстание

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    С тържествено общоградско честване на пл. "Свобода" Хасково отбеляза 123 години от избухването на Илинденско- Преображенското въстание. Цветя и венци пред паметника на Незнайния воин поднесоха кметът Станислав Дечев , заместникът му Мария Вълчева и областният управител Тодор Иванов. Военните от поделение 52 740 също поднесоха цветя пред монумента. 
    На пл. "Свобода" имаше и почетен строй от военнослужещи, а с минута мълчание бе почетена паметта на загиналите в Илинденско- Преображенското въстание.
    Въстанието избухва през 1903 година и носи имената на двата църковни празника, на които избухват  основните бунтове. В Битолско българите се опълчват срещу османската власт на 20 юли (2 август нов стил) – Илинден, а в Одринско – на 6 август (19 август нов стил), на връх християнския празник Преображение Господне.
    Турската армия отговаря с жестокост -  избити са хиляди мирни жители , изгорени са над 200 села. Около 30 000 души бягат и намират спасение в свободна България.
    Източник: Haskovo.NET

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