14 глобени за пожари в Хасковско, предстоят дни с висок риск

14 души са глобени за предизвикване на пожари в област Хасково от началото на годината досега. Това съобщи директорът на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. комисар Митко Чакалов.

До момента за разлика от предходните години, възникналите пожари се овладяват по-бързо и обхващат сравнително по-малки площи.

„Освен по-благоприятното лято и периодичните превалявания, наблягаме и на превенцията. Имаме изнесени екипи, които обхождат територията там където считаме, че е най-пожароопасно, извършват наблюдения. Ако възникне пожар, може да се намесят своевременно и да го загасят“, обясни ст. комисар Чакалов.

В обходите се включват и доброволните формирования. Изключително затегнат е и контролът за гражданите. От началото на годината заради неспазване на мерките за пожарна безопасност са глобени 22 обекта в региона. Регистрирани са и 20 нарушения в земеделски земи. 14 души са отнесли акт за предизвикване на пожар. „Статистиката показва, че са съизмерими с последната година, поне това, което последно наблюдавахме. Имаме глобени хора за това. Последно имахме някои случаи на приготвяне на зимнина. Възникна пожар и унищожи стопански постройки. На тези лица са наложени глоби“, посочва още ст. комисар Чакалов.

Най-големите пожари най-често възникват заради проявено невнимание от страна на гражданите. Ето защо огнеборците напомнят, че боравенето с огън може да е изключително опасно. „Обикновено пожари възникват заради случайност, небрежност, късо съединение, незагасени цигари. Също така използване на режещи или заварящи инструменти без да се почисти околната площ от горящи материали и сухи треви“, казва още огнеборецът.

Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за първите дни на месец август са за много голям до екстремален риск от пожари на територията на област Хасково.