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Части от Симеоновград и Свиленград са без вода

Екипи на ВиК отстраняват авария към квартал "Злати дол" в Симеоновград. Без вода са и жители на Свиленград, където външна фирма, която  подменя водопровод в квартал "Простор" е предизвкала авария на водопровод. Заради аварията е  прекъснато частично водоподаването към няколко блока в квартала за кратко, възможно е замътване на водата при възстановяване на водоподаването.
Строително-ремонтни работи са извършват и по водопроводите в Мустрак и Криво поле, където също може да има проблем с водоподаването. 
Източник: Haskovo.NET

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