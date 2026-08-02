Части от Симеоновград и Свиленград са без вода

Екипи на ВиК отстраняват авария към квартал "Злати дол" в Симеоновград. Без вода са и жители на Свиленград, където външна фирма, която подменя водопровод в квартал "Простор" е предизвкала авария на водопровод. Заради аварията е прекъснато частично водоподаването към няколко блока в квартала за кратко, възможно е замътване на водата при възстановяване на водоподаването.

Строително-ремонтни работи са извършват и по водопроводите в Мустрак и Криво поле, където също може да има проблем с водоподаването.