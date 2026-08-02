РЗИ-Хасково провежда безплатна имунизация на бременни срещу респираторно-синцитиален вирус

Безплатна имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени се провежда в област Хасково. От Регионалната здравна инспекция поясняват, че ваксината се постава пренатално на майката с цел предпазване на бебето от белодробни инфекции в първите месеци след раждането.

Заболяването някои случаи протича много тежко особено при новородените до 6-месечна възраст.

„ През 2023 година европейския съюз одобри първата ваксина, която е срещу респираторно-синцитиаления вирус и която е подходяща за кърмачета на възраст до 6 месеца. Разбира се е чрез имунизация на майката по време на бременността. Ваксината се прилага като единична доза и е препоръчителна. Всяка жена, която желае може да я направи по време на своята бременност между 24 и 36 гестационна седмица.“, пояснява д-р Снежана Иванова, която е директор Дирекция „Надзор на заразните болести”.

Ваксината е осигурена от Министерството на здравеопазване и е напълно безопасна за майката и за плода, уточняват от здравната инспекция. В Хасковска област имунизациите се извършват на две места. Ваксина може да бъде поставена в Акушеро-гинекологичният кабинет в ДКЦ 1, както и в имунизационния кабинет на РЗИ. Още информация може да бъде намерена в сайта на РЗИ-Хасково, където е публикуван и графика за имунизациите.

Препоръчва се ваксината да се постави преди есенно зимния сезон, когато се наблюдава ръст на инфекциите на долно дихателните пътища