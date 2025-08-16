От х:

Ще консултират за приложението „еЗдраве“ в понеделник в Минерални бани

Мобелен екип на РЗИ Хасково ще помага за инсталацията и активирането на мобилното приложение „еЗдраве“ в понеделник в Минерални бани, съобщиха от Министреството на здравеопазването на официалния си сайт.

Консултациите ще бъдат във фоайето на Община Минерални бани от 9.00 до 14.00 часа на 18 август, следващия понеделник.

Всеки, който има нужда от методическа помощ, за инсталиране на преложението „еЗдраве“ на мобилния си телефон може да я получи в работно време от служители на РЗИ-Хасково. За целта трябва само да се отеде на място в една от двете сгради на РЗИ до Община Хасково или на втория етаж на ул. „Патриарх Евтимий“ 2, напомнят от РЗИ.

Приложението е изключително полезно, защото дава достъп на всеки пациент до електронното му здравно досие, както и до досиетата на децата под 18 години. В него са отразени прегледи, направления, рецепти, епикризи, данни за болничен престой и всичко, свързано със здравните грижи. 

Източник: Haskovo.NET

Последни новини