Голям пожар южно от Въгларово, огънят настъпва към селото, вятърът е почти 40 км в час

Голям пожар пламнана на няколко километра южно от Въгларово, съобщиха читатели на Haskovo.net. 7 екипа от Хасковската пожарна и един от Минерални бани се борят със стихията, която бушува в широколистна гора.

Ситуацията се усложновя от силния вятър, който духа в посока към Въгларово.

На място работят доброволци, хора от селото и лесничеи. Тежка машина е престигнала на мястото на пожара. Булдозерът ще напарви защитни просеки, за да защити крайните къщи във Въгларово.

Дрон след развитието на фронта на пожара.

Вятърът в района на пожара е изключително силен - 11 метра в секунда или скорост от 39,6 км в час. Посоката на вятъра е юг-югоизток, съобщиха от синоптичната станция в Хасково.