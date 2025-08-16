От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Голям пожар южно от Въгларово, огънят настъпва към селото, вятърът е почти 40 км в час

Изображение 1 от 25
Покажи в галерия

    Голям пожар пламнана на няколко километра южно от Въгларово, съобщиха читатели на Haskovo.net. 7 екипа от Хасковската пожарна и един от Минерални бани се борят със стихията, която бушува в широколистна гора.

    Ситуацията се усложновя от силния вятър, който духа в посока към Въгларово. 

    На място работят доброволци, хора от селото и лесничеи. Тежка машина е престигнала на мястото на пожара. Булдозерът ще напарви защитни просеки, за да защити крайните къщи във Въгларово.

    Дрон след развитието на фронта на пожара.

    Вятърът в района на пожара е изключително силен - 11 метра в секунда или скорост от 39,6 км в час. Посоката на вятъра е юг-югоизток, съобщиха от синоптичната станция в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
    Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
    Парижката Света Богородица в пламъци
    Парижката Света Богородица в пламъци
    Пожар в циментовия завод в Димитровград
    Пожар в циментовия завод в Димитровград
    Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
    Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
    Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
    Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
    Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
    Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
    Две стогодишни къщи близнаци останаха без покриви заради пожар
    Две стогодишни къщи близнаци останаха без покриви заради пожар

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Изтеглиха дерайлиралите цистерни от линията, 60 метра релси са унищожени
    Изтеглиха дерайлиралите цистерни от линията, 60 метра релси са унищожени
    преди 2 часа
    Ще консултират за приложението „еЗдраве“ в понеделник в Минерални бани
    Ще консултират за приложението „еЗдраве“ в понеделник в Минерални бани
    преди 4 часа
    Арменската общност празнува Преображение Господне
    Арменската общност празнува Преображение Господне
    преди 5 часа
    Ремонтът на жп линията край Пясъчево ще продължи до вторник
    Ремонтът на жп линията край Пясъчево ще продължи до вторник
    преди 7 часа
    Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево
    Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево
    преди 7 часа
    Слънчево, на места със силен вятър до 21 км в час
    Слънчево, на места със силен вятър до 21 км в час
    преди 9 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

    Случаен виц

    Изтеглиха дерайлиралите цистерни от линията, 60 метра релси са унищожени

    Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пълнени домати с печурки
    Пълнени домати с печурки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини