Рокери отбелязаха рождения ден на HASKOVO RIDERS MCC с почетна обиколка

    Хасковските рокери отбелязаха рождения ден на соя клуб „HASKOVO RIDERS MCC“  с почетна обиколка. В нея се включиха около 250 мотористи - членове на клуба и гости от цяла България.

    Това е шестият рожден ден на „HASKOVO RIDERS MCC“. 

    Обиколката се проведе под мотото „Толерантност към всички на пътя“. 

    Купонът продължи със забавни игри, изпълнения на рок групи и различни състезания. 

    Рок парчета забиха групите "Voice and fingers“ , „Pavlin Manev’s HOPE“, "Blue voltage“  и „Rock and roll train“.

    Източник: Haskovo.NET

    • 1
      Ян
      янко димитров
      2 -3
      17:56, 16 авг 2025
      супер, колко много донори. продълвавай те все така да се гоните по пътищата.
    • 2
      Ал
      Александра
      5 -1
      18:20, 16 авг 2025
      Част от членовете на клуба, от години подпомагат наркопроизводството в Хасково
      • Ро
        Рокеририте от мотоклуб Райдърс
        2 0
        19:06, 16 авг 2025
        не са толерантни към съгражданите си, обикалят за наркотици около жилищните сгради. Толерантността им клони към нула
    • 3
      Ня
      Някой си 123
      6 0
      18:23, 16 авг 2025
      Честито ви и без аварийно и интелегентно шофиране
      Но на всякъде пише ПАЗИ МОТОРИСТА (което е грешно)
      Пази се от мотористи е (правилно)
      И много ми е интересно защо имаше мотористи без каски дори се виждат и на снимките безсмъртни ли сте колеги
    • 4
      Ка
      КАКВИ РОКЕРИ ВЕ!СМЯХ
      3 0
      18:37, 16 авг 2025
      Вие наясно ли сте какво е рокер?Вижте им моторите.
    • 5
      Рр
      ррр
      3 0
      18:49, 16 авг 2025
      Хиените бяха шоу.Горе на Ямача,4 хиляди човека.Скари,бири,ракии,концерти,игри...
