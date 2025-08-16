Рокери отбелязаха рождения ден на HASKOVO RIDERS MCC с почетна обиколка

Хасковските рокери отбелязаха рождения ден на соя клуб „HASKOVO RIDERS MCC“ с почетна обиколка. В нея се включиха около 250 мотористи - членове на клуба и гости от цяла България.
Това е шестият рожден ден на „HASKOVO RIDERS MCC“.
Обиколката се проведе под мотото „Толерантност към всички на пътя“.
Купонът продължи със забавни игри, изпълнения на рок групи и различни състезания.
Рок парчета забиха групите "Voice and fingers“ , „Pavlin Manev’s HOPE“, "Blue voltage“ и „Rock and roll train“.
янко димитров
Александра
Рокеририте от мотоклуб Райдърс
Някой си 123
Но на всякъде пише ПАЗИ МОТОРИСТА (което е грешно)
Пази се от мотористи е (правилно)
И много ми е интересно защо имаше мотористи без каски дори се виждат и на снимките безсмъртни ли сте колеги
КАКВИ РОКЕРИ ВЕ!СМЯХ
ррр