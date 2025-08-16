Рокери отбелязаха рождения ден на HASKOVO RIDERS MCC с почетна обиколка

По време на студената война американците се готвят да изпитват нова балистична ракета. Развръщат установката на тайно място в гората, подготвят се за старт. На близкото дърво стоят две гарги и си говорят:

- Ще излети.

- Няма да излети.

- Ще излети бе!

- Няма да излети.

Изстрелват я, ракетата се издига на стотина метра във въздуха и се взривява. Едната гарга казва:

- Ей, вярно бе, не излетя.

Другата застава мирно и козирува:

- Служа на Съветския Съюз!