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Футболната легенда Христо Бонев – Зума със златна огърлица от борците в Симеоновград

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    Футболната легенда Христо Бонев бе удостоен със специално отличие от Спортен клуб по борба „Вълко Костов“ от Симеоновград.

    Зума получи златна огърлица, която е символ на признателност и уважение за неговия изключителен принос към българския спорт, както и за многобройните му благотворителни инициативи и подкрепата, която през годините е оказвал на различни хора в Симеоновград.

    От малкия град, носещ името на един от най-великите български царе, отправиха искрена благодарност към Христо Бонев за неговата съпричастност, дарителски кампании и неизменна готовност да помага.

    Отличието бе връчено от Росен Бонев, президент и треньор на СК по борба „Вълко Костов“ Симеоновград, който подчерта, че признанието е израз на уважението на цялата местна спортна общност към една от най-обичаните личности в историята на българския футбол.

    От ПФК „Локомотив“ Пловдив поздравиха Христо Бонев за заслуженото отличие и му пожелаха здраве, дълголетие и още много поводи за гордост и признание.

    Източник: Haskovo.NET

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