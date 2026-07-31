Условна присъда и глоба за хасковлия, умъртвил кучето на съседите си по особено мъчителен начин

Районният съд в Хасково одобри споразумение между прокуратурата и защитата на 47-годишния Янчо Вълчев, с което той се призна за виновен за проявена особена жестокост и причиняване на смърт на животно в къща на улица „Антим I'. Съдия Мартин Кючуков постанови условно наказание от 5 месеца с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 511,29 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Инцидентът се случи на 17 февруари 2026 г. в Хасково. Пред полицаите във видимо нетрезво състояние Вълчев признал, че е нападал с нож кучето от порода българско овчарско куче, защото продължителният му лай го дразнел. При нападението мъжът е бил нахапан от животното и първоначално бе транспортиран в Спешното отделение в Хасково, а по-късно, поради сериозността на травмите, беше преместен в УМБАЛ – Пловдив без опасност за живота.

В опит да спаси домашния си любимец се притекла и неговата стопанка, която също беше пострадала с травма на ръката. Жената е била прегледана в хасковската болница и освободена за домашно лечение. Въпреки усилията да бъде спасено, кучето почина малко след инцидента от нанесените му тежки прободни рани.

С подписаното споразумение Вълчев поема пълна наказателна отговорност за извършеното престъпление.