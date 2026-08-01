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Ремарке се потроши по неравностите на бул. "Илинден"

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    Ремарке, теглено от джип Мерцедес се потроши по неравностите на бул.Илинден в района на училище "Св.Паисий Хилендарски". Инцидентът стана по обедните часове. В движение оста с колелата на ремаркето е изхвъркнала на пътя. За щастие зад него не е имало друга кола и хора, тъй като можеше да се стигне до по-тежък инцидент. Водачът на превозното средство твърдеше, че е карал бавно, защото ремаркето било пълно с чуплива стока за панаира в село Долно Ботево, за където пътувал. Не е ясно дали инцидентът е довел до щети на товара. Човекът се ядосваше, че не просто е повредил ремаркето, но е изпуснал и панаира. Търговецът бе категоричен, че инцидентът е предизвикан от дупките по бул. "Илинден".
    Източник: Haskovo.NET

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