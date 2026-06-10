Пострадалият пешеходец е причинил инцидента като е ритнал автобуса

Инцидентът между автобус и пешеходец в центъра на Хасково, за който вече писахме, е причинен от пешеходеца. Това става ясно от запис в системата за видеонаблюдение на Община Хасково и бе потвърдено от „Пътна полиция“. На кадрите се вижда ясно как младият мъж с дете в ръцете иска да премине по пешеходната пътека. Автобусът преминава, а мъжът, видимо изнервен, че шофьорът не е спрял да го пропусне, рита автобуса.

След ритника мъжът пада, като продължава да държи в ръце детето.

„При падането пешеходецът е счупил крака си, сочат първоначалните медицински прегледи“, заявиха за Haskovo.net от Пътна полиция. Пострадалият е настанен в МБАЛ Хасково, като не му е правен тест за алкохол. Пътни полицаи са категорични, че той има вина за случилото се и ще му наложат санкция след окончателното изясняване на случая.

Инцидентът може да претендира за един от най-абсурдните, ставали в Хасково.