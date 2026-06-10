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Оставиха в ареста рецидивистка за отвличане на млада жена

Окръжният съд в Хасково остави зад решетките Петя Даймянова, обвинена отвличане на млада жена при условията на опасен рецидив. Престъплението е извършено в съучастие с Константин Николов и Валентин Маринов през ноември миналата година в Свиленград. Тогава тримата натикали със сила и побой млада жена в автомобил, след което я затворили и заплашвали в селска къща.

Магистратите отхвърлиха искането на Даймянова за по-лека мярка, тъй като събраните доказателства – включително видео-техническа експертиза и свидетелски показания – категорично доказват вината ѝ. За подобно тежко престъпление законът предвижда от 10 до 20 години затвор.

Съдът отчете, че жената е с изключително висока обществена опасност – тя има четири предишни осъждания, лоши характеристики и липса на постоянен адрес в страната, което крие реален риск да се укрие. Заради твърде честите ѝ опити да излезе на свобода, които съдът определи като процесуална злоупотреба, на Даймянова бе наложена двумесечна забрана да иска по-лека мярка. Определението може да се обжалва пред Апелативния съд в Пловдив.

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