Футболни специалисти от Хасково с прогнози за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

След само няколко часа светът отново ще бъде футбол. Тази вече започва най-големият спортен форум през годината – Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. След по-малко от 40 дни ще бъде коронясан новият крал в световния футбол. А може би короната ще си остане на старото място. Все още никой не знае.

Попитахме четирима хасковлии, свързани с футбола кой е техния фаворит за титлата. Какво отговориха те?

Емил Ангелов – бивш футболист, с мачове за националния отбор на България

„Най-вероятно Аржентина ще искат да затвърдят титлата, която спечелиха преди 4 години. Доста контролни срещи гледах и трябва да ви кажа, че има доста отбори, които ще отговорят на лидерите. Лично моят фаворит е Бразилия! Гледах им два мача от контролите. Изключително млади момчета, поврътливи, бързи, знаят какво правят на терена, новият треньор Анчелоти най-вероятно е стегнал нещата. На Бразилия им трябваше един треньор, който да удари с юмрук на масата и да въведе някакъв ред. Сега го виждам това нещо. Мечтаят, искат много. Но да не под ценяваме европейските отбори. Европейският футбол винаги вкарва модата навсякъде, даже и на национално ниво, така че да не забравяме Франция, Испания, Германия. Наистина ще бъде един интересен шампионат, който ще наблюдаваме!“

Йосиф Давидов – дългогодишен спортен журналист, понастоящем президент на хандбалния „Асти «91“

„Аз съм привърженик на атрактивния футбол. Едно време милеех за Бразилия. Сега мисля, че Испания ми е фаворит. На следващо място са ми отборите на Португалия, Англия, Франция и Бразилия, естествено. В Бразилия взеха един много стабилен треньор. Анчелоти е с име и той може би ще постигне някакви успехи. Може и да не са първи, но може пък да влязат в тройката.“

Димчо Марков – бивш футболист и треньор, в момента спортен директор на ОФК „Хасково“

„Моят фаворит като цяло е отборът на Испания. Все ми се струва, че това е отборът, който е най-окомплектован, има много бързина, много скорост, много млади момчета, които са гладни за успехи и мисля, че това ще е отборът, който тази година ще триумфира.“

Мирослав Янков – футболен запалянко и организатор на любителски турнири

„Определено отборът на Франция. Определено отборът на Франция за мен е най-сработен, най-стойностен, с най-добри изпълнители. Дидие Дешян просто няма какво да го коментираме. За мен е най-добрият треньор. За мен това е основният фаворит.“

Какви са прогнозите на четиримата анкетирани футболни спецове за откриващия двубой между Мексико и Южна Африка, кой ще бъде голмайстор на първенството и ще има ли изненади? Гледайте в новините на еТВ тази вечер.