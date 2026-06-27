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Футболната треска расте, а ЕСКОМ кани феновете в игра с награда

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    Световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза и остава съвсем малко до старта на 1/16-финалите. Почти всички участници в този етап вече са ясни, а сред тях са и трите домакина на шампионата – САЩ, Мексико и Канада. И трите отбора продължават напред, но докъде ще стигнат, предстои да разберем в следващите дни.

    Мексико вече затвърди силната си форма, като спечели убедително група „A“ с три поредни победи. Канада заема второто място в група „B“ след победа, равенство и загуба, а САЩ оглави група „D“ с две победи и едно поражение. Интригата тепърва се засилва, а елиминациите обещават още по-големи емоции.

    В духа на футболната треска хасковската фирма ЕСКОМ организира специална игра за феновете. Всеки може да се включи, като прогнозира кой от трите домакина – САЩ, Мексико или Канада – ще стигне най-далеч в елиминационната фаза. Сред всички познали ще бъде изтеглен победител, който ще получи специална награда, осигурена от ЕСКОМ. При положение, че трите отбора отпаднат на един и същи етап, за верен отбор ще се счита всеки един от посочените. 

    Гласуването ще бъде в рамките на днешния ден (27 юни). Участието става чрез коментар под публикацията във фейсбук страницата на Haskovo.net. След като стане ясен най-успешният от трите отбора ще бъде проведена томбола между всички, дали правилна прогноза.

    ЕСКОМ кани всички любители на футбола и доброто настроение да се включат. Направете своя избор, участвайте и спечелете.

    Източник: Haskovo.NET

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