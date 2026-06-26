Нощни проверки в Хасковско: Полицията инспектира заведения и игрални зали

Полицаи от Харманли и Ивайловград проведоха мащабна нощна акция, насочена към сигурността на децата на обществени места през летния сезон. Основната цел на операцията бе ограничаване на престъпленията, извършвани от или срещу непълнолетни, както и противодействие на разпространението и употребата на наркотици.

В хода на проверките на територията на двете общини са инспектирани общо 19 питейни и увеселителни заведения, както и игрални зали. В рамките на засиления контрол полицаите са проверили 25 лица и 17 автомобила.

Пътните полицаи са констатирали 5 нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са съставени 2 акта и 3 фиша. При контрола на скоростта са заснети и 6 електронни фиша за превишена скорост.