Хасково ще има нов парк за спорт, отдих и развлечения

Общинският съвет в Хасково даде зелена светлина за изработването на проект и изграждането на изцяло нов градски парк за отдих, спорт и развлечения. Предложението, внесено от общинските съветници Велина Недева, Стефан Делчев и Деян Янев, бе разгледано на днешното редовно заседание на местния парламент и получи категорична подкрепа от 37 гласа „за“.

Новата зелена зона ще бъде разположена върху общински терен с площ от 617 квадратни метра, намиращ се непосредствено под парка в квартал „Куба“. Имотът е актуван като частна общинска собственост, а основната цел на проекта е да се отговори на дългогодишните искания на гражданите в района за повече благоустроени пространства.

В докладна записката вносителите са подчертали ключовите мотиви зад предложението, сред които на първо място е нуждата от спиране на презастрояването в квартала, където се наблюдава сериозна гъстота на жилищните сгради. Съветниците изтъкват, че в непосредствена близост до десетките блокове липсват адекватни места за отдих, а реализирането на подобна зелена зона ще подейства освежаващо за целия микрорайон.

Местните парламентаристи отбелязват, че изграждането на нов парк няма да натовари автомобилния трафик и няма да задълбочи проблемите с паркирането, които в този район на Хасково в момента не са никак малко – риск, който би бил неизбежен, ако на терена се появи поредната нова жилищна кооперация. В изказване Велина Недева заяви от името на вносителите, че на следващ етап проектът може да се надгради с изграждане на съоръжения за забавления на деца.

След пълното единодушие при гласуването предстои Община Хасково да задвижи процедурите по проектиране и поетапно изграждане на парковите елементи, алеите и зоните за забавление в новия обект.