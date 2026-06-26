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Стефанина Захариева ще участва на шампионата за девойки под 20 години

Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще се проведе този уикенд в София. Състезанието ще бъде на стадиона на НСА „Васил Левски“. Хасковският клуб „Атлетик“ ще бъде представен само от една състезателка. В борбата за отличията ще се включи Стефанина Захариева. Тя ще участва в две дисциплини – тласкането на гюле и хвърлянето на копие. В края на месец януари, на зимния шампионат, Захариева спечели бронзов медал в тласкането на гюле. Тогава тя записа резултат от 11.07 метра. 

Източник: Haskovo.NET

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