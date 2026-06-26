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Организират благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Борил

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    Кметството в село Конуш, община Хасково, организира Благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Борил. Спортното събитие ще се проведе утре, 27 юни, от 9:00 часа на стадиона в Конуш, съобщиха от Община Хасково.

    Във футболната надпревара ще се включат отбори от две групи – до 16 години и над 17 години без ограничение на горната възрастова граница.

    Всички желаещи да участват могат да се запишат в кметството в село Конуш, а любителите на футбола, техните приятели, семейства и близки могат да подкрепят благотворителната инициатива и чрез дарения по време на турнира да помогнат за лечението на Борил.

    Източник: Haskovo.NET

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