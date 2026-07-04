От 10 юли забраняват работата с машини на полето в най-горещите часове

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са въведени задължителни мерки за предотвратяване на пожари при подържане на земеделските площи. За периода от 10 юли до 1 септемвври включително земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), както и наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи, обработваемите земи и трайните насаждения не трябва да извършват косене на тревата, машинно почистване, включително мулчиране и почистване на храсти в часовия диапазон от 09:00 до 03:00 часа.

Изключение се допуска само за площи в защитени зони Натура 2000, когато косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене за времето от 20:00 до 10:00 часа, и при стриктно спазване на правилата, определени в заповедите на министъра на околната среда и водите.

Неспазването на тези изисквания води до налагане на глоби или имуществени санкции, съгласно Закона за защита при бедствия. От хасковската дирекция „Земеделие“ посочват, че директорът има право да съставя актове за установяване на нарушения. От структурата допълват, че всички земеделски стопани трябва да се запознаят подробно със заповедта и да организират дейностите си така, че да се гарантира безопасност и да се предотвратят рискове от пожари.

Припомяне, традиционно в област Хасково всяко лято стават големи полски и горски пожари. Само през миналата година в региона бяха опожарени над 12 000 дка.