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Част от Хасково е без вода, правят се опити за алтернативно захранване за вечерта

Продължава работата по превключване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково, съобщават от ВиК. 

Съвместно работят специалисти на ВиК и служители на фирма извършваща подмяна на водопровода. Правят се опити за алтернативно водоснабдяване тази вечер на засегнатите части от града. 

Какато вече писахме, заради превключването, без вода или с ниско налягане са кварталите „Младежки хълм“, „Хисаря“, „Тракийски“, „Македонски“, както и части от „Воеводски“, „Училищни“ и центрълната градска част.

Източник: Haskovo.NET

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