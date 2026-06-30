Част от Хасково е без вода, правят се опити за алтернативно захранване за вечерта

Продължава работата по превключване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково, съобщават от ВиК.

Съвместно работят специалисти на ВиК и служители на фирма извършваща подмяна на водопровода. Правят се опити за алтернативно водоснабдяване тази вечер на засегнатите части от града.

Какато вече писахме, заради превключването, без вода или с ниско налягане са кварталите „Младежки хълм“, „Хисаря“, „Тракийски“, „Македонски“, както и части от „Воеводски“, „Училищни“ и центрълната градска част.