Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков

Хасково ще бъде домакин на две поредни вечери, посветени на рок музиката, на 4 и 5 юли, когато на откритата сцена на КСК „Спартак“ ще се проведе Haskovo ROCK 2026. Началото на концертите и в двата дни е от 20:00 часа, а входът за публиката е свободен.

Тазгодишното издание на фестивала съчетава силна музикална програма с благотворителна мисия. По време на рок форума ще се събират средства в подкрепа на Мирослав Динков от Хасково, който се нуждае от трансплантация. Организаторите призовават всички посетители да подкрепят каузата с дарение.

Haskovo ROCK се организира от Община Хасково и е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и от инициативите на Превантивно-информационния център по наркотични вещества – Хасково за превенция на зависимостите към психоактивни вещества.

При представянето на програмата заместник-кметът Мария Вълчева подчерта, че всяка година публиката на фестивала застава зад благотворителна кауза, а през 2026 г. усилията са насочени към подпомагането на младия хасковлия Мирослав Динков.

Програма

4 юли (събота), 20:00 часа

STATE OF MIND – младежката рок банда от Хасково;

ACE BULLET;

TORNADO.

5 юли (неделя), 20:00 часа

P.I.F. с гост-вокалисти;

Б.Т.Р.

За хората, които няма да могат да присъстват на фестивала, остава възможността да подкрепят Мирослав Динков чрез банково дарение.

Дарителска сметка:

IBAN: BG69FINV91501017623750

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

Основание: Виолета Стефанова Динкова