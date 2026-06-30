Б.Т.Р. и P.I.F. са звездите на Haskovo ROCK 2026, фестът подкрепя каузата на Мирослав Динков

Хасково ще бъде домакин на две поредни вечери, посветени на рок музиката, на 4 и 5 юли, когато на откритата сцена на КСК „Спартак“ ще се проведе Haskovo ROCK 2026. Началото на концертите и в двата дни е от 20:00 часа, а входът за публиката е свободен.
Тазгодишното издание на фестивала съчетава силна музикална програма с благотворителна мисия. По време на рок форума ще се събират средства в подкрепа на Мирослав Динков от Хасково, който се нуждае от трансплантация. Организаторите призовават всички посетители да подкрепят каузата с дарение.
Haskovo ROCK се организира от Община Хасково и е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и от инициативите на Превантивно-информационния център по наркотични вещества – Хасково за превенция на зависимостите към психоактивни вещества.
При представянето на програмата заместник-кметът Мария Вълчева подчерта, че всяка година публиката на фестивала застава зад благотворителна кауза, а през 2026 г. усилията са насочени към подпомагането на младия хасковлия Мирослав Динков.
Програма
4 юли (събота), 20:00 часа
STATE OF MIND – младежката рок банда от Хасково;
ACE BULLET;
TORNADO.
5 юли (неделя), 20:00 часа
P.I.F. с гост-вокалисти;
Б.Т.Р.
За хората, които няма да могат да присъстват на фестивала, остава възможността да подкрепят Мирослав Динков чрез банково дарение.
Дарителска сметка:
IBAN: BG69FINV91501017623750
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Виолета Стефанова Динкова
Основание: Виолета Стефанова Динкова