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Хасковлийка хвърли 3500 евро през тераса за „операция на дъщеря си“

85-годишна е въведена в заблуждение от ало измамници в Хасково, съобщиха от полицията.

На 19 юли около 21 часа в управлението жена е съобщила, че възрастната ѝ майка е подведена по схемата „извършване на операция“. Дъщерята разказала, че 2 часа по-рано на домашния телефон на родителката ѝ е позвънил мъж, представил се за доктор Петров. Той ѝ съобщил, че дъщеря ѝ е със счупен крак и предстои операция, за която са необходими средства. Възрастната жена казала, че разполага с 3500 евро, които по-късно хвърлила през терасата на блока си на булевард „Васил Левски“ на непознато лице.

След като станало известно, че е измамена, те сигнализирали в полицейското управление. Работата по разследването продължава.

Източник: Haskovo.NET

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