Задържаха хасковлия за телефонна измама на възрастна жена

23-годишен е задържан като съпричастен за телефонна измама на 85-годишна жена в Хасково, съобщиха от полицията.

Деянието е извършено преди два дни. Тогава на телефона на жената се обадил мъж, представил се за доктор Петров и поискал средства за предстояща операция на дъщеря ѝ. Възрастната жена бе хвърлила през терасата на жилището си наличните си 3500 евро. Да ги вземе и пренесе до друг град се включил задържаният хасковлия.

След подадения сигнал и последвалите оперативно-издирвателни действия, криминалисти са установили и задържали младия мъж, познайник на полицията. Той бил нает чрез обява под предлог, че ще пренесе пари – дарение до друг град.

Задържаният признал, че за услугата спечелил 100 евро, а останалите оставил на посочено по телефона място от организаторите на измамата. Пред криминалистите описал механизма на извършване и върнал останалите му 30 евро.

Мярката му на задържане е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.