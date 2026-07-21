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Двама пострадаха при катастрофа с кросов мотор край река Арда

22-годишен мъж и 20-годишна жена са пострадали при инцидент с кросов мотоциклет край Маджарово, съобщиха от полицията. Няма сериозни последици и двамата са без опасност за живота.

Сигналът е подаден снощи около 21:45 часа от Центъра за спешна медицинска помощ в Хасково, след като двамата са потърсили медицинска помощ. При проверката пътните полицаи установили, че около 20:00 часа са катастрофирали с кросов мотоциклет без регистрационна табела, докато се движели по черен път край устието на река Арда.  

По първоначални данни водачът е загубил контрол над мотора, вследствие на което двамата са паднали на земята. След преглед в болницата те са освободени за домашно лечение.

Източник: Haskovo.NET

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