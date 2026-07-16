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Вандали съсипват системно още непредадените спoртни площадки до Плувния басейн

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    Вандали съсипват системно още непредадените нови спортни площадки на комплекс „Панорама“ до закрития плувен басейн. За проблема днес алармира на място кметът на Хасково Станислав Дечев.

    Разрязани са оградните мрежи на двете спортни площадки, огънати и счупени са хандбални врати, нарязана е волейболната мрежа, както и тези на кошовете за баскетбол. Засегната е изкуствената настилка на площадките. По нея и по асфалта на паркинга личат следи от дрифтове с кросов мотор и тротинетки.

    „Нанасените щети са за хиляди евро. Те ще бъдат отстранени от фирмата-изпълнител, тъй като обектите са още в строеж и не са предадени за стопанисване на Община Хасково. Това обаче ще оскъпи изграждането и ще отложи във времето откриването за ползване от гражданите. За случаите на ванднализъм е уведомена полицията. От фирмата, която строи спортните площадки, вече са осигурили жива охрана и видеонаблюдение на обектите“, допълни кметът. Според него извършителите ще бъдат открити, а ако са непълнолетни, родителите им ще бъдат глобени, но това не е решение на проблема. 

    Станислав Дечев апелира към всички граждани за повече съзнание, а родителите да обяснят на децата си, че трябва да пазят общинската собственост, защото тя е на всички в града.

    Още по темата във видеото към статията:   

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (4)

    • 1
      #
      #
      34 0
      13:24, 16 юли 2026
      Не народ а мърша ..... Ръчичките да им счупиш !
      Отговор
    • 2
      Въ
      въпрос
      19 -1
      14:30, 16 юли 2026
      охрана няма ли, камери няма ли?
      Отговор
    • 3
      Ми
      Мими
      22 0
      14:55, 16 юли 2026
      Солена глоба
      И после да видим
      Дали ще правят същото
      СОЛЕНА ГЛОБА
      Отговор
      • Бъ
        бъзз
        16 0
        15:29, 16 юли 2026
        Солена, ама и да е платена.
        Иначе само се трупат наказания, а ефект почти няма.
        Може да се мисли и за друго, освен глоба, но там депутатите и Европейското право могат да са пречка.
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