Арестуваха трима с наркотици в Хасковско

Мъж на 42-години и 20-годишно момиче са задаржани за притежание на различни количества дрога в два отделни случая в Хасковска област, съобщават от полицията.

Мъжът бил пътник в автомобил, който е спрян за проверка около 15,30 часа, в сряда, в хасковското село Стойково. Криминалисти са проверили лек автомобил „Хонда“. В него бил открит пакет с клипс и саморъчно свита цигара с кафява листна маса. Той признал, че е чай за пушене с тегло 20 грама. Използвания полеви нарко тест е отреагирал на кетамин. Мъжът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

Два часа по-късно в Димитровград униформени са заловили 20-годишна жена. Тя носила в себе си грам бяло кристално вещество – метамфетамин. Последвало е задържането на младата жена.

С грам марихуана тази сутрин в 01 часа в харманлийското село Иваново е хванат младеж. При обиск в момчето на 19 години е открита сгъвка с грам от сухата листна маса. Той също е пренощувал в ареста на РУ Харманли.