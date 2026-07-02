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Арестуваха двама пияни шофьори

Двама водачи са арестувани за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от МВР.

В 10:30 часа на АМ „Марица“ при км.28 в посока Пловдив пътните полицаи са спрели за проверка товарен автомобил „Ман“, управляван от 66-годишен турски водач. Униформените са използвали дрегер, който отчел 1,92 промила алкохол. Шофьорът е отказал кръвна проба за изследване и впоследствие с постановление на прокурора е задържан до 72 часа.

Вторият нарушител е заловен час след полунощ в село Брод. При проверка на лека автомобил „Опел“, шофиран от 52-годишен от селото, дрегерът е отчел 2,54 промила алкохол. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По двата случая са съставени актове и са образувани бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

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