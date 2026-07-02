Строителството на бъдещия център по изкуствата в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково напредва, съобщиха от Община Хасково. Амбициозният проект ще предложи на младите хора от Хасково и региона пространства за обучение, извънкласни занимания, места за организиране на събития и творчество. Тук ще се сбъдват мечти.

Центърът по изкуствата е само един от проектите в амбициозната концепция на Хасково „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“.

„В нея заложихме и вече изпълняваме редица ключови проекти като пълно обновяване на МБАЛ Хасково, реставрация на Художествена галерия „Атанас Шаренков“, ремонт на Младежки център Хасково, изграждане на Астрономическа обсерватория от последно поколение и други.