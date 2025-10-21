Зам.-ректорът на Софийския университет с лекции по математика в ПМГ-Хасково

Доц. д-р Първан Първанов – зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ провежда серия от лекия по математика в Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково. Инициативата е започнала от вчера и ще продължи днес и утре.

Планираните теми са ориентирани към решаване на екстремални задачи в планиметрията и математическия анализ. Темите са съгласувани между учителите от ЕКК по математика в ПМГ-Хасково. Целевата група са учениците от 11 и 12 клас, изучаващи предмета „Математика“ като профилиращ. Участието им в лекциите ще допринесе за тяхната подготовка за явяване на ДЗИ по математика.

„Доц. д-р Първан Първанов от една година е заместник-ректор на Софийския университет, а преди това беше декан на Факултета по математика и информатика. Той идва за пореден път в ПМГ-Хасково“, каза директорът на гимназията Гергана Петрова.

„Инициативата е традиционна. Тя е не само в Хасково. Ние правим такива посещения в повечето профилирани математически гимназии в страната. Акцентирали сме върху такива учебни заведения, които грубо казано са „големи тонове“ със студенти на Факултета по математика и информатика. Хасковската ПМГ е топ 10 по прием във ФМИ, като тук идваме от около 5 години. Замисълът е да бъдем максимално полезни на учениците в подготовката им за кандидат-студентския изпит по математика в Софийския университет, както и за матурата по профилирана подготовка, но и да ги ориентираме за това какво предлагаме във факултета“, каза доц. Д-р Първан Първанов.

Той допълни, че чрез посещенията в гимназиите, лекторите добиват представа за нивото на учениците, какви проблеми имат учебните заведения, които могат да бъдат отнесени към Министерството на образованието и науката.