От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Зам.-ректорът на Софийския университет с лекции по математика в ПМГ-Хасково

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Доц. д-р Първан Първанов – зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ провежда серия от лекия по математика в Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково. Инициативата е започнала от вчера и ще продължи днес и утре.

    Планираните теми са ориентирани към решаване на екстремални задачи в планиметрията и математическия анализ. Темите са съгласувани между учителите от ЕКК по математика в ПМГ-Хасково. Целевата група са учениците от 11 и 12 клас, изучаващи предмета „Математика“ като профилиращ. Участието им в лекциите ще допринесе за тяхната подготовка за явяване на ДЗИ по математика.

    „Доц. д-р Първан Първанов от една година е заместник-ректор на Софийския университет, а преди това беше декан на Факултета по математика и информатика. Той идва за пореден път в ПМГ-Хасково“, каза директорът на гимназията Гергана Петрова.

    „Инициативата е традиционна. Тя е не само в Хасково. Ние правим такива посещения в повечето профилирани математически гимназии в страната. Акцентирали сме върху такива учебни заведения, които грубо казано са „големи тонове“ със студенти на Факултета по математика и информатика. Хасковската ПМГ е топ 10 по прием във ФМИ, като тук идваме от около 5 години. Замисълът е да бъдем максимално полезни на учениците в подготовката им за кандидат-студентския изпит по математика в Софийския университет, както и за матурата по профилирана подготовка, но и да ги ориентираме за това какво предлагаме във факултета“, каза доц. Д-р Първан Първанов.

    Той допълни, че чрез посещенията в гимназиите, лекторите добиват представа за нивото на учениците, какви проблеми имат учебните заведения, които могат да бъдат отнесени към Министерството на образованието и науката.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка
    Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка
    преди 7 минути
    Водата в Хасково и три села в общината остава забранена за пиене и готвене
    Водата в Хасково и три села в общината остава забранена за пиене и готвене
    преди 1 час
    Боксов клуб „Севдалин Василев“ с две състезателки на държавното първенство за девойки
    Боксов клуб „Севдалин Василев“ с две състезателки на държавното първенство за девойки
    преди 1 час
    Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
    Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата
    преди 1 час
    1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица
    1108 нарушения заснеха пътните камери в Хасковско за седмица
    преди 2 часа
    Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
    Кола разби огражденията край Бизнес центъра в Хасково
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Kim Wilde - Trail Of Destruction

    Случаен виц

    Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка

    Ако смяташ, че не можем да променим света, това означава че ти няма да си от хората, които ще го направим. - Жак Фреско

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Праз с маслини и ориз на фурна
    Праз с маслини и ориз на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини