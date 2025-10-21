От х:

Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка

    Товарен автомобил катастрофира тази сутрин на АМ “Марица”. Пътният инцидент бе при 23-ти км. на аутобана в посока Свиленград. 

    Камионът е превозвал топове хартия. При катастрофата превозното средство се бе забило в мантинелата, а стоката се бе разпиляла по пътното платно.  

    Шофьорът не е сериозно пострадал. 

    Заради произшествието пътят бе затворен и се преминаваше през обходен маршрут. В платното имаше километрична опашка от чакащи леки автомобили и камиони. 

    Около 11 часа камионът бе преместен и започна разчистването на пътя от разсипания товар. 

