Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка

Товарен автомобил катастрофира тази сутрин на АМ “Марица”. Пътният инцидент бе при 23-ти км. на аутобана в посока Свиленград.

Камионът е превозвал топове хартия. При катастрофата превозното средство се бе забило в мантинелата, а стоката се бе разпиляла по пътното платно.

Шофьорът не е сериозно пострадал.

Заради произшествието пътят бе затворен и се преминаваше през обходен маршрут. В платното имаше километрична опашка от чакащи леки автомобили и камиони.

Около 11 часа камионът бе преместен и започна разчистването на пътя от разсипания товар.