Катастрофа с тир затвори магистрала Марица

Тир с полска регистрация се преобърна на АМ „Марица“ в посока Пловдив. Инцидентът стата днес следобед. Движението в участъка около 33-ти км. е спряно и се пренасочва по обходен маршрут. Това е пътен възел „Димитровград“ – път I-8 Хасково – Пловдив.

По информация на Пътна полиция шофьорът на камиона не е пострадал. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Предполага се, че е заспал зад волана.

Чака се техника, която да изтегли камиона от пътното платно. Дотогава участъкът ще е затворен.

В цялата област Хасково вали дъжд и пътищата са мокри. От Пътна полиция апелират водачите да шофират внимателно.