От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Катастрофа с тир затвори магистрала Марица

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Тир с  полска регистрация се преобърна на АМ „Марица“ в посока Пловдив. Инцидентът стата днес следобед. Движението в участъка около 33-ти км. е спряно и се пренасочва по обходен маршрут. Това е пътен възел  „Димитровград“ – път I-8 Хасково – Пловдив.

    По информация на Пътна полиция шофьорът на камиона не е пострадал. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Предполага се, че е заспал зад волана.

    Чака се техника, която да изтегли камиона от пътното платно. Дотогава участъкът ще е затворен.

    В цялата област Хасково вали дъжд и пътищата са мокри. От Пътна полиция апелират водачите да шофират внимателно.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Димитровград“ с равенство в първата си контрола
    „Димитровград“ с равенство в първата си контрола
    преди 3 часа
    Хасковлии се наредиха на опашка в дъжда за безплатни дръвчета
    Хасковлии се наредиха на опашка в дъжда за безплатни дръвчета
    преди 3 часа
    Хванаха 760 кг. овча и говежда лой на "Капитан Андреево"
    Хванаха 760 кг. овча и говежда лой на "Капитан Андреево"
    преди 5 часа
    Отец Даниел отслужи тържествена литургия в арменската църква в Хасково
    Отец Даниел отслужи тържествена литургия в арменската църква в Хасково
    преди 7 часа
    Грипната вълна в Хасково е в разгара си, вирусът подрани с месец
    Грипната вълна в Хасково е в разгара си, вирусът подрани с месец
    преди 10 часа
    Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов
    Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов
    преди 22 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova - Герой

    Случаен виц

    Хасковлии се наредиха на опашка в дъжда за безплатни дръвчета

    Пази се от гнева на търпеливия човек. - Ирландскa пословицa

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бърза супа с тиквички
    Бърза супа с тиквички

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини