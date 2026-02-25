От х:

„Марица“ (Милево) изхвърли ОФК „Хасково“ от аматьорската купа в мач със 7 гола и червен картон

    В отложен мач от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Марица“ (Милево). Междуобластният финал се игра на стадион „Младост“. Получи се резултатен двубой, който бе оцветен и в червено, след изгонването на Юлий Шекеров. Таранът получи червен картон през второто полувреме след пререкание със съдията.

    Иначе самата среща започна по отличен начин за гостите, които поведоха още в 8-та минута с гол на Диян Чойнев. Отново той покачи на 0:2 след близо половин час игра. Цветомир Петров направи резултата 0:3. Резервата Димитър Стефанов намали за 1:3. Владислав Узунов вкара и втори гол за домакините. И когато изглеждаше, че хасковлии се връщат в мача, спорни съдийски отсъждания доведоха до дузпа за гостите, което изнерви домакините и след пререкание с рефера Юлий Шекеров получи червен картон. В последствие дузпата бе реализирана и „Марица“ отново поведе с два гола аванс. Домакините не се отказаха и с второто си попадение в срещата Димитър Стефанов запази интригата до самия край на мача. Все пак гостите от Милево не допуснаха обрат и след 3:4 се класираха за зоналния етап на турнира. За ОФК „Хасково“ предстои мач от първенството. Тази събота тимът приема „Атлетик“ (Куклен).

    Източник: Haskovo.NET

