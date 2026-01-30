Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството

Ден преди последната контрола на ОФК „Хасково“ стана ясно, че проверката с лидера в Трета Югоизточна лига „Несебър“ се отменя. Това съобщи пред екип на еТВ старши треньорът на "червено-белите" Живко Желев.



„Пропада контролата срещу „Несебър“, която бе планувана за утре. Доста дъжд валя през последните няколко дни, а всеки иска да си запази терена, затова няма къде да намерим игрище, на което да се състои контролата. И двата отбора не искаме да играем на изкуствена настилка“, коментира Живко Желев.



Липсата на мач бе компенсирана с по-тежко занимание днес. След кратка почивка футболистите на Живко Желев ще подновят занятия в началото на следващата седмица и ще тренират за междуобластния финал в турнира за купата на Аматьорската футболна лига срещу „Марица“ Милево

Двубоят е на 7-ми февруари.

„Съперникът е един от най-добрите отбори в Трета Югоизточна лига. Разполагат с потенциал, имат добри млади момчета и опитни играчи. Това е хубаво, може да се получи добър двубой, другата седмица играем с тях, така че от понеделник нататък ще се готвим за „Марица“ (Милево), допълни Желев.