Ученици от ПГДС-Хасково слушаха лекция в съда за сключването на договор при постъпване на работа

Ученици от XI и XII клас от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково присъстваха на открит урок в Съдебна палата – Хасково, съобщиха от Темида. Темата на занятието беше: „Договорът – същност, видове, изпълнение и неизпълнение. Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права.“, в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

В днешната лекция заместникпредседателят и ръководител на „Гражданско отделение“ при Окръжен съд – Хасково Милена Дечева и окръжният съдия Жулиета Серафимова разясниха на младежите какво представлява договорът, как се сключва, какви видове договори съществуват. Учениците научиха какви са особеностите на договорите за покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество и в частност – какво представлява предварителния договор, както и как се сключва трудов договор, който задължително трябва да е писмен.

Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.